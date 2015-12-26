12 قتيلا و 9 معتقلين من داعش حصيلة إنزال جوى أمريكى بكركوك العراقية

>أعلنت مصادر أمنية مقتل 12 عنصرًا من تنظيم داعش، واعتقال تسعة آخرين بعملية إنزال جوى غربى كركوك هى الثانية فى غضون أشهر قليلة.

وقال العميد سرحد قادر مدير شرطة الأقضية والنواحى فى كركوك إن "حصيلة الإنزال الجوى الذى نفذته اليوم السبت قوة أمريكية خاصة وقوات مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان على ناحية الرياض غربى كركوك بلغت 12 قتيلًا و تسعة معتقلين فضلًا عن وضع اليد على وثائق مهمة ".

وأوضح أن من بين القتلى الإرهابيين عنصرين بارزين وهما حسين عمير العسافى وابراهيم سلاب البطوشي.

ويعد حسين عمير العسافى أحد ابرز قيادات داعش والذى كان أمير الجيش الإسلامى بعد عام 2003 و حتى عام 2010 فى مناطق جنوبى كركوك وغربيها، ثم عمل قائدا لأنصار السنة حتى سيطرة تنظيم داعش على الحويجة حيث بايع التنظيم، وهو يعد العقل المدبر لتجنيد الانتحارين العرب والأجانب خاصة المقاتلين السعوديين.

أما ابراهيم سلاب البطوشى فهو متخصص بعمليات الخطف وتجنيد الانتحارين.. أما بقية القتلى، فهم من المعتقلين السابقين لدى القوات الأمريكية والحكومة العراقية.

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