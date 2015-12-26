محافظ الإسكندرية الجديد:لن أخشى أحدا وبداية الصيف المقبل ستشهد المدينة طفرة

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يعمل 24 ساعة، بهدف أن تعود الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، مطالبا الشعب السكندرى بمعاونته، قائلا "لابد أن نكون جميعا على قلب رجل واحد".

وقال "عملت كمحافظ للقليوبية وجئت إلى الإسكندرية لأعمل لله والوطن، ولن أخشى أحدا ولن أكون أداة فى يد أحد، وأطالب الجميع بأن نكون على قلب رجل واحد".

وأكد "عبد الظاهر" أنه مع بداية الصيف المقبل سوف تشهد الإسكندرية طفرة، وستعود إلى سابق عهدها جميلة ونظيفة ومتألقة، مشيرا إلى أن أولوياته فى المحافظة هى خدمة المواطن وتحقيق متطلباته، قائلا "أولوياتى ما يحتاج إليه المواطن".

وحول أزمة الصرف الصحى والمخاوف من غرق الإسكندرية، قال "عبد الظاهر" إن مشكلة الصرف الصحى أمر يخص وزارة الإسكان، وهناك مشروعات تتم حاليا لمواجهة تلك الأزمة نهائيا، وستتم بمتابعة محافظة الإسكندرية، حرصا على المدينة".

وأكد أنه يهتم لكل ملفات الإسكندرية ومشاكلها مثل مشاكل القمامة، والصرف الصحى، والمبانى المخالفة لأنها مشاكل تؤرق المواطنين، وسوف يعمل على مواجهتها.