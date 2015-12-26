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بالصور.. 43 رمزا سيناويا يضعون خطة تنمية شمال سيناء لـ3 سنوات قادمة

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بالصور.. 43 رمزا سيناويا يضعون خطة تنمية شمال سيناء لـ3 سنوات قادمة بالصور.. 43 رمزا سيناويا يضعون خطة تنمية شمال سيناء لـ3 سنوات قادمة
انتهى اليوم 43 من قيادات المجتمع المدنى فى شمال سيناء من وضع خطة استراتيجية لتنمية المحافظة خلال الثلاث سنوات القادمة.

جاء ذلك فى ختام سلسلة ورش عمل عقدتها بالقاهرة، اللجنة التنسيقية لتنمية محافظة شمال سيناء، والتى تضم عددا كبيرا من رؤساء الجمعيات الخيرية وممثلين لكل مراكز المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة بالتعاون.

وقال صالح عبدالله عضو اللجنة التنسيقية، لـ"اليوم السابع"، إن ورش العمل عقدت على مدار 3 أيام، وخلالها تم الاتفاق على مناقشة أبرز المشروعات التنموية التى تحتاجها المحافظة وطرق التنمية وحصر الاحتياجات الحقيقية وتحديد المشكلات العامة التى تعانى منها المحافظة بحضور عدد كبير من الجمعيات أبرزها مؤسسة صناع الحياة وكنوز البردويل والبر وتنمية المشروعات الصغيرة وحقوق المرأة السيناوية وجمعية تنمية ورعاية المرأة بالحسنة وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية وممثلين لقبائل المحافظة.

وأضاف أن المناقشات وورش العمل أشرف على إدارتها 3 من خبراء التخطيط والعمل التنموى، وهم الدكتور ولاء جاد، والدكتور خالد زايد، والدكتور أحمد صالح، وستقدم للجهات التنفيذية للعمل على تحقيقها، مشيرا إلى أنها ستغير فى كثير من واقع سيناء القادم على مدار 3 سنوات قادمة.

وقال الدكتور محمد يحيى عضو اللجنة التنسيقية لتنمية المحافظة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، إن أهل سيناء أكثر دراية بها ورغبة فى تنمية المحافظة، مضيفا أن صناع الحياة دورها تنسيقى فقط وتعمل على تجميع جميع الأصوات وممثلى الجمعيات الخيرية والمجتمع المدنى وسياسيين لكى يضعوا هم خطة تنمية شمال سيناء ويشرفوا عليها لأن أهل سيناء أدرى بشعابها .

وأبدى الدكتور عبد الكريم الشاعر خبير تخطيط تنموى من أبناء شمال سيناء وعضو اللجنة، ترحيبه بما انتهت إليه اللجنة من خطة وصفها بالمتكاملة.

وأوضح محمد الدهينى أحد الرموز القبلية بوسط سيناء، أن مناطق وسط سيناء بما تملكه من مقومات قادرة فى حال تحقيق هذا المخطط التنموى أن تصل إلى ما يريده الأهالى هناك.

وأشارت منى برهوم عضو اللجنة من رفح، إلى أن كثيرا من المتطلبات وضعت فى الاعتبار فى مجال تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية .

وقال المهندس سامى الهوارى عضو اللجنة من بئر العبد، إنه تم التركيز على مراعاة أوضاع سيناء وما يمكن أن يتماشى واحتياجات الأهالى فى كل مراكز المحافظة.

وقالت حسناء الشريف عضو اللجنة من العريش، إنهم اجتهدوا فى نقل الصورة والاحتياجات وما يأملوه جدية التنفيذ.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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