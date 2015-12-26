محافظ كفر الشيخ الجديد: انطلاقة غير مسبوقة يشهدها الأهالى الفترة القادمة

أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الجديد، أن المحافظة يتواجد بها كم من المشاكل تفوق حجم المحافظة ذاتها، مشيراً إلى نيته العمل على حل هذه المشاكل، قائلاً "إحنا رايحين عشان نحل مشاكل الناس، ونوفر لهم حياة كريمة والارتقاء بهم اقتصاديًا واجتماعيًا، واللى هيجرى معانا هنشيله على دماغنا واللى هيخسع هنشوفله المكان اللى يناسبه، وسيشهد كل أهالى كفر الشيخ انطلاقة غير مسبوقة فى الفترة القادمة".

وأضاف محافظ كفر الشيخ الجديد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى محمد شردى، على فضائية "المحور"، قائلاً "كل مشاكل كفر الشيخ ستكون على مكتبى غدا، وسأبدأ بالصعب وسنعمل على السهل منها فى طريقنا إلى الصعب، و المشروعات المتوقفة سنعمل على انتهائها".

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