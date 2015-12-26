أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 5 مواطنين فى تصادم سيارتين أمام هايبر "العاشر من رمضان"

Google+ Print
إصابة 5 مواطنين فى تصادم سيارتين أمام هايبر "العاشر من رمضان" إصابة 5 مواطنين فى تصادم سيارتين أمام هايبر "العاشر من رمضان"
أصيب 5 مواطنين فى تصادم وقع بين سيارة ملاكى وآخرى نقل أمام هايبر العاشر من رمضان وتم نقلهم الى مستشفى التأمين الصحى بـ"العاشر"ومغادرتهم بعد تحسن خالتهم .

شملت قائمة المصابين كلا من "سلمان .م"- 57 سنة - و"آمال .م"- 35 سنة - و"مليحة .م" - 60 سنة - و"سعد.م" - 61 سنة - وجميعهم مقيمون فى شمال سيناء إضافة إلى إصابة طفل وقائد السيارة النقل"سليمان.س"- 45 سنة مقيم بالشرقية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365