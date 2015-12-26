إصابة 5 مواطنين فى تصادم سيارتين أمام هايبر "العاشر من رمضان"

أصيب 5 مواطنين فى تصادم وقع بين سيارة ملاكى وآخرى نقل أمام هايبر العاشر من رمضان وتم نقلهم الى مستشفى التأمين الصحى بـ"العاشر"ومغادرتهم بعد تحسن خالتهم .

شملت قائمة المصابين كلا من "سلمان .م"- 57 سنة - و"آمال .م"- 35 سنة - و"مليحة .م" - 60 سنة - و"سعد.م" - 61 سنة - وجميعهم مقيمون فى شمال سيناء إضافة إلى إصابة طفل وقائد السيارة النقل"سليمان.س"- 45 سنة مقيم بالشرقية.

>