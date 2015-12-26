بالصور.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة داخل مخزن تابع لمطعم شهير بالغردقة

تمكنت مديرية التموين بالبحر الأحمر، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى من ضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة منتهية الصلاحية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت حملة من مباحث ومديرية التموين بالبحر الأحمر، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، ومجلس مدينة الغردقة تمكنت من ضبط نصف طن لحوم ودواجن محلية ومستوردة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وبعضها مذبوح خارج السلخانة داخل إحدى الثلاجات بأحد مخازن الخردة التابع لأحد مطاعم الغردقة الشهيرة، وذلك بمنطقة النجدة غرب مدينة الغردقة، بمشاركة شرطة المرافق، وحرر محضر بمعرفة مديرية التموين بعد إعداد تقرير من الطب البيطرى ومفتش الصحة، وجار عرض المسئول عن المطعم على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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