بيان لـ 400 شخصية عامة ورؤساء أحزاب لرفض حل اتحاد طلاب مصر

وقع قرابة 400 شخصية بمختلف انتماءاتهم وتياراتهم الفكرية والسياسية وأعضاء بالأحزاب ونقابات ونواب برلمانيون على بيان لرفض وإدانة الكاملة لقرار اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر ، بإلغاء نتيجة انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه وإعادتها، بعدما قبلت أحد الطعون المقدمة بشأن خطأ إجرائى شاب العملية الانتخابية.

وطالب الموقعون على البيان - الذى حصل اليوم السابع على نسخه منه - رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل فورًا لوقف ما أسموه بالمهزلة التى تعبث بإرادة الطلاب وتصويتهم الحُر لاختيار ممثليهم المنتخبين فى اتحادات الطلاب وتُزيد من فجوة الثقة بين الشباب والنظام السياسى القائم وتُعمِّق واقع هجرة الشباب للمشاركة الفاعلة فى الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية.

وكان من أبرز الموقعين، النواب هيثم الحريرى، خالد عبدالعزيز، خالد يوسف، ومؤسس التيار الشعبى حمدين صباحى وخالد على المحامى ووكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، ومحمد أبو الغار أستاذ جامعى وورئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.

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