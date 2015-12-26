أمين شرطة يطلق النار على نفسه اعتراضًا على نقله لـ"سفاجا"

أطلق أمين شرطة بقسم الجوازات بمديرية أمن جنوب سيناء، اليوم السبت، النار على نفسه من سلاحه الخاص اعتراضا على قرار نقله.

كان اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغا من رئيس قسم شرطة طور سيناء يفيد قيام أمين شرطة " أ. م" بقسم جوازات مديرية الأمن بإطلاق النار على كتفه الأيسر متعمدًا" لاعتراضه على قرار نقله إلى مدينة سفاجا ضمن حركة التنقلات التى تشهدها الوزارة بصفة مستمرة.

وتم نقل أمين الشرطة إلى مستشفى الطور العام وحالته مستقرة.

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