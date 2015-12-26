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ضبط عامل يؤجر مسجدا بدمنهور لممارسة الدعارة مقابل 50 جنيها

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ضبط عامل يؤجر مسجدا بدمنهور لممارسة الدعارة مقابل 50 جنيها ضبط عامل يؤجر مسجدا بدمنهور لممارسة الدعارة مقابل 50 جنيها
استغل عامل بمسجد فى مدينة دمنهور مصلى السيدات، فى كسب المال الحرام، عن طريق تسهيل استخدامه للباحثين عن المتعة الحرام (فى غير أوقات الصلاة)، مقابل 50 جنيها لكل زوج من الزبائن.

فى البداية وردت معلومات للعقيد طلال أبو وافية رئيس مباحث الآداب بالبحيرة، تفيد باستغلال "صبرى . م . ع" - 39 سنة - عامل بمسجد بمدينة دمنهور بالقرب من المستشفى العام، مصلى السيدات بالمسجد، فى استقطاب الساقطات لممارسة الدعارة مقابل حصوله على عمولة قدرها 50 جنيها.

وعلى الفور وجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد طلال أبو وافية رئيس مباحث الآداب بالبحيرة، لسرعة ضبط المتهمين متلبسين بإثمهم المبين.

تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وعقب استئذان النيابة العامة تمكن رجال مباحث الآداب من ضبط "أمل . إ . ع" - 46 سنة - ربة منزل، و"سلامة . ر . ح" - 40 سنة - مقيمان بأحد قرى مركز دمنهور متلبسين عراة حال ممارستهما الرذيلة داخل المسجد، كما تم ضبط المتهم الأول "صبرى" وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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مصر 365