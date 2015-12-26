رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: الوزارة خالية من الأئمة الإخوان والمتشددين والمتطرفين

قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن المخالفين من الأئمة يتم تحويلهم للشئون القانونية، وإذا كان من خطباء المكافأة يلغى ترخيصه على الفور، واستبداله بأحد من الخطباء، ولدينا مأمور الضبطية القضائية ومفتشين فى كل منطقة، ومفتشى عموم بالوزارة مسئولين عن ضبط المخالفات ولا يوجد فيها ظلم لأحد، لأنها تحت السيطرة وتحت بنود القانون.

بينما عقوبة صعود المنبر بدون تصريح يحرر محضر بأقرب قسم شرطة، ويطبق عليه القانون الصادر من رئاسة الجمهورية الذى يجرم صعود المنبر بدون تصريح.

وأكد فى تصريح خاص، أن الوزارة خالية من الأئمة الذين لديهم انتماءات سواء من الإخوان والمتشددين والمتطرفين، خاصة أن الوزارة لديها خطة محكمة فى متابعة سير العمل داخل المساجد ومحاسبة من يخالف القواعد التى وضعتها الوزارة سوءا فى مخالفة الخطبة الموحدة أو تجاوز الوقت المحدد من أداء الخطبة.