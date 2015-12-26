أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: الوزارة خالية من الأئمة الإخوان والمتشددين والمتطرفين

Google+ Print
رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: الوزارة خالية من الأئمة الإخوان والمتشددين والمتطرفين رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: الوزارة خالية من الأئمة الإخوان والمتشددين والمتطرفين
قال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن المخالفين من الأئمة يتم تحويلهم للشئون القانونية، وإذا كان من خطباء المكافأة يلغى ترخيصه على الفور، واستبداله بأحد من الخطباء، ولدينا مأمور الضبطية القضائية ومفتشين فى كل منطقة، ومفتشى عموم بالوزارة مسئولين عن ضبط المخالفات ولا يوجد فيها ظلم لأحد، لأنها تحت السيطرة وتحت بنود القانون.

بينما عقوبة صعود المنبر بدون تصريح يحرر محضر بأقرب قسم شرطة، ويطبق عليه القانون الصادر من رئاسة الجمهورية الذى يجرم صعود المنبر بدون تصريح.

وأكد فى تصريح خاص، أن الوزارة خالية من الأئمة الذين لديهم انتماءات سواء من الإخوان والمتشددين والمتطرفين، خاصة أن الوزارة لديها خطة محكمة فى متابعة سير العمل داخل المساجد ومحاسبة من يخالف القواعد التى وضعتها الوزارة سوءا فى مخالفة الخطبة الموحدة أو تجاوز الوقت المحدد من أداء الخطبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365