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بالصور طفل مصرى يجبر معلمته على أعطائه الدرجات النهائية بطريقة طريفة

  • غرائب
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صور مواضيع تعبير كتبها طفل صغير وأجبر معلمته على إعطائه الدرجات النهائية لن تصدق ماذا كتب فى الكراسة الخاصة بمادة اللغة العربية وتم نشره على صفحات الفيس بوك ومواقع التواصل الإجتماعى .

وقد كتب هذا الطفل ثلاثة مواضيع تعبير عن الكواكب والأم والعمل خفة دم هذا الطفل وأول صورة هننشرها عن الكواكب فقد كتب :” لقد خلق الله ثمانية كواكب واحد لكى نعيش عليه والباقى ليس لهم أى لازمة .( ولكنه كتبه بطريقة طريفة ومضحكة شاهدوا الصور وشاركونا تعليقاتكم وآرائكم )

والكثيريين من الفانز علقوا على هذه الصور بأن هذا هو حال التعليم فى وان هناك العديد من الشباب الحاصلين على بكالريوس ودبلوم ولا يعرفون أن يكتبوا أسمائهم أو يكتبوا أى شئ ، والآخريين أخذوا الموضوع بضحك وهزار غير مباليين بالأمر.

وقد ذكر الطفل فى موضوع التعبير الخاص بالأم ان لها سلبيات وان هى السبب فى تسخين الأب على أولاده وهى التى تطلب من المدرس ان يضرب الطفل حتى يعلمه .. شاهدوا الصور :

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