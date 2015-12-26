ائتلاف المعارضة السورية المدعوم أمريكيا يستولى على سد نهر الفرات

>استولى ائتلاف المعارضة السورى المدعوم من الولايات المتحدة، الذى يضم جماعات كردية وعربية ومسيحية، على سد كبير على نهر الفرات شمال سوريا من جماعة داعش.

الائتلاف، المعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية، استولى على سد تشرين اليوم السبت، ضمن هجومه الذى يهدف إلى قطع خطوط الإمداد بين معاقل التنظيم فى شمال سوريا.. ويمد سد تشرين أغلب مناطق شمال سوريا بالكهرباء.

وقال متحدث باسم الائتلاف للأسوشيتد برس فى وقت سابق من هذا الاسبوع إن قواته تحاول أيضا قطع خطوط الإمداد بين عاصمة الدولة الإسلامية فى الرقة ومعقل الجماعة فى منبج شمال سوريا.

وأصبح الائتلاف، الذى تسيطر عليه الميليشيات الكردية فى سوريا، والمعروفة باسم وحدات حماية الشعب، القوة الرئيسية فى القتال.

>