العنب البرى أفضل علاج لارتفاع ضغط الدم

يحتوى العنب البرى على الفلافونويدات المعروفة باسم الانثوسيانين، والتى تخفض من ضغط الدم المرتفع، وأيضًا تحتوى عليها بعض الأطعمة مثل العنب البرى، والتوت البرى، والملفوف الأحمر والباذنجان. • العنب البرى يعالج الأمراض

>وأشارت العديد من الدراسات إلى أن زيادة استهلاك الأغذية النباتية مثل التوت، يقلل من خطر السمنة، والسكر، وأمراض القلب والسرطان، ويعزز صحة الشعر، ويرفع مستوى الطاقة، ويخفض الوزن بشكل عام. • العنب البرى يخفض ضغط الدم

>ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، فإن الحفاظ على تناول كمية منخفضة من الصوديوم أمر ضرورى لخفض ضغط الدم، كما أن العنب البرى خالٍ من الصوديوم ويحتوى على البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، وهذه كلها تعمل على خفض ضغط الدم بشكل طبيعى. • العنب البرى يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب

>وأضاف الباحثون أن الألياف والبوتاسيوم وحامض الفوليك، وفيتامين C، وفيتامين B6، الموجودة فى العنب البرى تقلل الكولسترول فى الدم وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

شبكةعيونالإخبارية

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