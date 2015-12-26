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بالصور.. عميد تربية نوعية يجتمع بلجنة ضمان الجودة بجامعة أسوان

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بالصور.. عميد تربية نوعية يجتمع بلجنة ضمان الجودة بجامعة أسوان بالصور.. عميد تربية نوعية يجتمع بلجنة ضمان الجودة بجامعة أسوان
استقبل الأستاذ الدكتور راضى عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان، اليوم السبت، لجنة متابعة مركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور نادى كمال عزيز، والأستاذ الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وزارت لجنة متابعة مركز ضمان الجودة كلية التربية النوعية اليوم، لمتابعة أنشطة وحدة ضمان الجودة، وخلال الزيارة التقت اللجنة بالأستاذ الدكتور عبد الحى على محمود وكيل كلية التربية النوعية والدكتورة إيمان وجدى مدير وحدة ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث أثنت اللجنة على الجهود المبذولة من قبل مسئولى الجودة بكلية التربية النوعية والتى كان من محصلتها حصول وحدة الجودة بكلية التربية النوعية على المركز الثانى على مستوى كليات جامعة أسوان.

ومن جانبه أكد الدكتور راضى عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية بأسوان، أن رسالة الكلية تهدف إلى تحقيق خدمة مجتمعية متميزة فى مجال التثقيف والفنون إضافة إلى الرسالة الأهم وهى إعداد معلم قادر على مواكبة روح العصر.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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مصر 365