وزيرا الخارجية والرى يعقدان اجتماعا مغلقا بالسفارة المصرية فى الخرطوم

يعقد الآن فى السفارة المصرية بالخرطوم، وفد المفاوضات المصرى فى ملف سد النهضة برئاسة وزير الخارجية السفير سامح شكرى، والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مغلقا قبل انطلاق مفاوضات سد النهضة غدًا بحضور الدول الثلاثية.

كانت إثيوبيا حولت مجرى نهل النيل ليمر من بوابات سد النهضة، وهو ما علق عليه وزير الرى قائلا: لن يؤثر على المفاوضات.

>وزيرا الخارجية والرى يصلان الخرطوم للمشاركة بالاجتماع السداسى لسد النهضة

http://www.youm7.com/story/2015/12/26/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B3/2510034#.Vn7Wdvl96M8