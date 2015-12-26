محافظ القليوبية الجديد: الصرف الصحى والسلع الغذائية أهم أولوياتى

أكد اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية الجديد، أن مشاكل الصرف الصحى والسلع الغذائية فى المحافظة ستكون على رأس أولوياته.

وقال "فرحات"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "التقينا اليوم الرئيس السيسى ولمست اهتمامه الشديد بالمواطن البسيط وحل مشاكله، وتوجيهات الرئيس كانت واضحة بإيجاد حلول مبتكرة لكل المشاكل التى تعانى منها المحافظة".

وأوضح أنه سيعمل على استكمال المسيرة والمشاريع التى بدأها المحافظ السابق، مؤكداً أن مكتبه سيظل مفتوحا، قائلاً: "ربنا يعينا على المهمة التى كلفنا بها، ونكون عند حسن ظن الجميع".