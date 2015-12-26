بالفيديو.. الداخلية تضبط مخالفات صيد وهاربين من أحكام فى قلب بحيرة ناصر

شنت الإدراة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية بالإشتراك مع القوات المسلحة والجهات المعنية أضخم حملة على بحيرة ناصر لضبط المخالفات.إعلان - Ads إعلان - Ads
أسفرت الحملة التى شاركت فيها عدداً من اللنشات وقوات الأمن عن ضبط 813 قضية متنوعة و 25 ألف متر شبك صيد مخالف و2.5 طن أسماك مهربة وعدداً من الهاربين من أحكام .
وقال اللواء حامد العقيلى مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية، لـ "اليوم السابع": بحيرة ناصر تعانى من سوء الاستخدام من قبل الصيادين ، الذين كانوا يعتقدون بالخطأ أن يد الأمن لن تصل إليهم، لكن حملاتنا إقتحمت المكان لضبط المخالفات.
وأوضح مساعد وزير الداخلية:ضبطنا العديد من المخالفات فى البحيرة ، وفرضنا السيطرة الأمنية على المنطقة وواجهنا الخارجين عن القانون.