القبض على قيادى إخوانى ونجله لنشرهما ملصقات تحريضية ضد الدولة بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط قيادى من جماعة الإخوان الإرهابية ونجله حال قيامهما بوضع ملصقات على أعمدة الإنارة ضد الدولة بقرية النقيدى التابعة لمركز كوم حمادة .

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وتبين ضبط كل من " عبد المنعم . ح . ب " موظف والمطلوب ضبطه فى 5 قضايا تظاهر وأعمال عنف ، " عبد الرحمن . ع . ب " طالب نجل الأول حال قيامهما بوضع ملصقات على أعمدة الإنارة بقرية النقيدى التابعة لمركز كوم حمادة والطرق المؤدية إليها مدون عليها ملصقات تحريضية ضد الدولة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13442 لسنة 2015 إدارى مركز كوم حمادة .

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