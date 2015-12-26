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ضبط ثلاجة لحوم بداخلها 500 كليو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بشبرا

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ضبط ثلاجة لحوم بداخلها 500 كليو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بشبرا ضبط ثلاجة لحوم بداخلها 500 كليو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بشبرا
ضبطت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة صاحب ثلاجة لحوم، لحيازته سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى شبرا، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها بأن صاحب ثلاجة "بدون ترخيص" فى نطاق محافظة القاهرة، يقوم بجمع كميات كبيرة من السلع الغذائية "اللحوم، ومصنعاتها" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة، برفقتهم لجنة من مفتشى الأغذية والطب البيطرى، الثلاجة المتحرى عنها وتم ضبط المدير المسئول لحيازته 500 كيلو كبدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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