الفقر يؤثر على الهرمونات.. دراسة: الرجال الفقراء أعمارهم أقصر من الأغنياء

الفقراء وقليلو التعليم أكثر عرضة للوفاة عن غيرهم من الأغنياء والمتعلمين، حقيقة صادمة أكدتها الدراسات نتيجة لتعرضهم لضغوط الحياة التى تؤثر على مستوى الهرمونات التى تؤدى إلى الإصابة بالأمراض.

ووفقًا لتقرير نشر بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن الرجال الفقراء يموتون بشكل أسرع من الأغنياء، حيث كشف العلماء عن أن الرجال الأغنياء يعيشون مدة تصل إلى ثمانى سنوات أطول من الفقراء، وغير المتعلمين، لأن الفقراء لديهم مستويات قليلة من هرمون التستوستيرون بخلاف الأغنياء، ما يعد من الأسباب المحتملة للوفاة المبكرة.

وحسب التقرير، أظهرت دراسة فى جامعة لندن أن الأشخاص الذين لديهم دخل بسيط، يعانون من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون بنسبة 10% بخلاف الرجال الذين لديهم دخل كبير، حيث تم ربط انخفاض التيستوستيرون بالأمراض التى تنتج عنها كالاكتئاب وهشاشة العظام وزيادة الوزن وفقدان العضلات.

وحسبما جاء فى التقرير فالأشخاص غير المتعلمين لديهم انخفاض فى هرمون الكورتيزول الذى يمكن أن يؤدى إلى الألم والاكتئاب، والأرق وخفقان القلب وترتبط المستويات المنخفضة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان وانخفاض القدرات العقلية.

ومن جانبه قال البروفسيور ديانا بوحدة البحوث الطبية للصحة بجامعة لندن، إن الاختلافات الصحية الكبيرة سببها الحرمان الاجتماعى والاقتصادى فى الحياة، ما يرتبط بانخفاض معدلات هرمونات معينة، ويعتقد أن هذه الهرمونات لها العديد من الأدوار المختلفة فى تنظيم الصحة.

وأشار إلى أن الاختلافات الاجتماعية والصحية والاقتصادية تلعب دورًا فى تفسير التفاوت الاجتماعى، وقد تتأثر الهرمونات نتيجة الإجهاد والأحداث السلبية والمشاكل الصحية والسمنة وأنماط الحياة غير الصحية كالخمول البدنى وسوء التغذية والتدخين.