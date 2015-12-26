نائبان بشمال سيناء يلتقيان أعضاء "تنسيقية العمل التنموى" بسيناء

كشف النائبان جازى سعد وإبراهيم أبوشعيرة، عضوا مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، أنهما سيعملان إلى جانب زملائهما أعضاء المجموعة البرلمانية على إنهاء ملف المضايقات الأمنية، والمحتجزين أمنيًا.

جاء ذلك خلال لقاء للنائبين باللجنة التنسيقية لمتابعة العمل التنموى بشمال سيناء والتى عقدت اليوم جلساتها الختامية بالقاهرة لوضع خطة استراتيجية لتنمية المحافظة خلال الـثلاث سنوات القادمة.

وطالب أحمد سلام، وسوسن حجاب، عضوا اللجنة من النواب، الاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة/ وطرحت منى برهوم عضوة اللجنة سرعة إنهاء ملف تعويضات الأهالى المضارين نتيجة تجريف مزارعهم برفح.

وأكد محمد قويدر وإسلام عروج وعبدالكريم الشاعر، أعضاء اللجنة تبنى النواب لملفات الصحة، والاستفادة من خبرات أصحاب الشهادات العلمية المتخصصة، وطرحت صفاء صابر عضو اللجنة فكرة إنشاء قناة تلفزيونية تبث من سيناء، وجدد الدكتور سليمان شميط المطالب بتوفير احتياجات المنقولين من الشيخ زويد ورفح فى قرية الروضة.

من جانبه، قال النائب جازى سعد، إنهم على استعداد لتبنى جميع مطالب الأهالى وأنهم لن يتراجعوا عن المطالب حتى لو طارات رقابهم.

وتابع النائب إبراهيم أبوشعيرة، أنه يسير فى ملف تعويضات الأهالى، كما أنه تم التنسيق لخروج 130 محتجزا أمنيا، خلال الأيام القادمة.

يذكر أن اللجنة التنسيقية للعمل التنموى انتهت اليوم من وضع مخطط تنمية شمال سيناء لثلاث سنوات قادمة، وتضم اللجنة 43 رمزا مجتمعيا من رؤساء الجمعيات الخيرية وممثلين لكل مراكز المحافظة.

وقال صالح عبدالله عضو اللجنة التنسيقية، لـ" اليوم السابع"، إن ورش العمل عقدت على مدار 3 أيام وخلالها تم الاتفاق على مناقشة أبرز المشروعات التنموية التى تحتاجها المحافظة وطرق التنمية وحصر الاحتياجات الحقيقية وتحديد المشكلات العامة التى تعانى منها المحافظة بحضور عدد كبير من الجمعيات أبرزها مؤسسة صناع الحياة وكنوز البردويل والبر وتنمية المشروعات الصغيرة وحقوق المرأة السيناوية وجمعية تنمية ورعاية المرأة بالحسنة وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية.