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نائب الوفد بالعاشر يقرر تغيير انضمامه من لجنة الشباب للاقتراحات والشكاوى

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نائب الوفد بالعاشر يقرر تغيير انضمامه من لجنة الشباب للاقتراحات والشكاوى نائب الوفد بالعاشر يقرر تغيير انضمامه من لجنة الشباب للاقتراحات والشكاوى
أكد المهندس محمد الزاهد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بدائرة العاشر من رمضان، أنه سيتوجه اليوم السبت إلى مقر مجلس النواب لتغيير انضمامه من لجنة الرياضة والشباب، بصفة أساسية، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بعد جلسة ثرية مع المستشار همام العادلى بسوهاج، وإقتناعه بأهمية لجنة الاقتراحات والشكاوى .

وأضاف النائب محمد الزاهد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ستكون لجنة الصناعة والطاقة، والزراعة بصفة احتياطية، مشيرا إلى أن كل المشاكل فى متأزمة، وأن المشاكل ليست مقصورة على عهد حسنى مبارك، وإنما بدأت منذ ثورة 23 يوليو، فتأميم الأراضى، وضع الفلاح فى مأزق حول كيفية التعامل معها بدون تكنولوجيا، وتغيرت عادات وسلوكيات الفلاح المصرى.

وأضاف، نحتاج جمعيات إعادة ترقيع الأرض الزراعية وإعادة ميكنتها، ونسينا أن مصر كانت تصدر القطن للعالم، كما نحتاج إلى عودة الأراضى الزراعية، فمصر صناعية لوحدها لا تنفع، وعلينا إعادتها لتكون زراعية، صناعية سياحية، اقتصادية، بعيدا عن المحاولات للعبث بما أعطاه الله لمصر من هبات، مشيدا بالخطوات التى اتخذها الرئيس السيسى مطالبا الشعب المصرى، بعدم تعجل الأمور، بعد قيام ثورتين هزتا العالم، وأن الرئيس لا يملك خاتم سليمان، فعلينا التحلى بالصبر والأمل والتفاؤل.

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مصر 365

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