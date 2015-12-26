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محافظ القليوبية الجديد: أولوياتى تلبية احتياجات المواطنين ورفع المعاناة عن البسطاء

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محافظ القليوبية الجديد: أولوياتى تلبية احتياجات المواطنين ورفع المعاناة عن البسطاء محافظ القليوبية الجديد: أولوياتى تلبية احتياجات المواطنين ورفع المعاناة عن البسطاء
أعلن اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيصل إلى مكتبه بديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها، غدا الأحد، لمباشرة مهام عمله، وأنه سيتواصل مع المواطنين وسيعمل لخدمة المواطن القليوبى، وأنه سيسعى لتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم، وأضاف "فرحات" أن مكتبه مفتوح لكل الناس ولخدمة كل المواطنين .

وأشار إلى أن تلبية كل احتياجات المواطنين ورفع المعاناة عن البسطاء هو هدف رئيسى، مؤكدًا ضرورة حمايتهم من جشع التجار وارتفاع السلع الغذائية، يذكر أن اللواء رضا محمد محيى الدين أحمد فرحات، وشهرته اللواء رضا فرحات، أدى اليمين الدستورية كمحافظ للقليوبية، اليوم السبت، أمام رئيس الجمهورية، خلفاً للمهندس محمد عبد الظاهر، والذى تم نقله محافظاً للإسكندرية، يذكر أن اللواء رضا فرحات، من مواليد محافظة الإسماعيلية عام 1960، بدأ حياته كضابط بجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، ثم انتقل بعدها إلى شرطة الكهرباء ومنها كمساعد لوزير الداخلية، وعضو فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقرار أصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق فى مايو الماضى ليصبح اللواء رضا فرحات، عضوا به ممثلا عن وزارة الداخلية فى الجهاز لمدة عامين .

حصل فرحات على دبلوم دراسات عليا فى الادارة العامة والحكم المحلى وحاصل على بكالوريوس تجارة، كما حصل اللواء فى عام 2014 على درجة الدكتوراه فى الفلسفة بالعلوم السياسية فى جامعة قناة السويس كلية التجارة قسم العلوم السياسية حول أزمة دارفور وانعكاساتها على الأمن القومى .

يتميز اللواء فرحات باعتباره قيادة أمنية رفيعة تعمل بحس سياسى وله خبرة فى التعامل مع الأمور السياسية ومواجهة الأفكار المتطرفة والتصدى للجماعات الإرهابية، نظرا لعمله فترة طويلة فى جهاز الأمن الوطنى.

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مصر 365

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