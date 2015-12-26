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وزير الأوقاف الكويتى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين

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وزير الأوقاف الكويتى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين وزير الأوقاف الكويتى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين
وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، السبت، الدكتور يعقوب الصانع، وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية الكويتى، قادما من الكويت على متن طائرة خاصة فى زيارة لمصر يلتقى خلالها عددا من المسئولين المصريين فى وزارتى الأوقاف والعدل والأزهر لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين.

وكان يعقوب زار الأسبوع الماضى حيث شارك فى احتفالية وزارة الأوقاف المصرية، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنحه وساما من الدرجة الأولى.

وكان فى استقبال يعقوب بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة عدد من المسئولين بالسفارة الكويتية فى القاهرة.

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مصر 365

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