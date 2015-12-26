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هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ مضيف أصيب بوعكة صحية

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هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ مضيف أصيب بوعكة صحية هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ مضيف أصيب بوعكة صحية
هبطت طائرة ركاب سعودية اضطراريا بمطار القاهرة مساء اليوم السبت، لإنقاذ حياة مضيف جوى أصيب بوعكة صحية مفاجئة خلال عبورها المجال الجوى المصرى قادمة من الرياض فى طريقها إلى لندن، وتم نقل المضيف للمستشفى واستأنفت الطائرة رحلتها بدونه بِعد توقف ساعتين.

قال الدكتور مدحت قنديل مدير عام الحجر الصحى بالمطار، أثناء عبور رحلة الخطوط رقم ١١٧ المجال الجوى المصرى قادمة من الرياض فى طريقها إلى لندن أصيب ماجد بن عبد الحميد، مضيف جوى بوعكة صحية مفاجئة تستلزم سرعة نقله للمستشفى، فطلب قائد الطائرة من برج المراقبة الهبوط بمطار القاهرة، وبعد هبوطه تم نقل المضيف بسيارة إسعاف وبرفقة طبيب إلى مستشفى للطيران، بينما استأنفت الطائرة رحلتها بدونه وعلى متنها ٧٠ راكبا.

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مصر 365

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