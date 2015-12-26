جامعة القاهرة تستضيف الفتاة الأيزيدية غدًا لتروى مأساتها مع داعش

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستستضيف فتاة كردستان العراق الأيزيدية نادية مراد، التى اختطفها تنظيم داعش لمدة ثلاثة شهور، غدًا الأحد، كى تحكى ما حدث لها من مآسٍ وأهوال قبل أن تتمكن من الهرب، وذلك بقاعة مؤتمرات المدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

ودعا نصار، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عموم الطلاب بجامعة القاهرة وطلاب الجامعات الأخرى والشخصيات العامة كى يشهدوا صرخة فتاة إلى الإنسانية من منبر جامعة القاهرة شاهدة التاريخ والحضارة وقبلة العلم.

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