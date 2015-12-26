رسميا.. حزب الشعب الجمهورى يعلن انضمامه لـ"ائتلاف دعم مصر"

أعلن المكتب السياسى لحزب الشعب الجمهورى برئاسة المهندس حازم عمر، موافقته رسميا على الانضمام إلى ائتلاف دعم مصر ، وذلك بعد الإطلاع على الوثيقة المعدلة للائتلاف والتى أكد أنها إستجابت للملاحظات والمقترحات التى أبداها الحزب على مشروع الوثيقة السابقة والتى دفعت المكتب السياسى فى وقت سابق لتأجيل القرار إلى حين الإطلاع على التعديلات.

وأكد المكتب السياسى فى بيان صادر عنه اليوم السبت، أن موقف حزب الشعب المبدئى يتمثل فى الاستعداد للتعاون والتنسيق مع كل القوى والأحزاب السياسية رغبة فى استكمال خريطة المستقبل، وترسيخ الاستقرار ودعم برنامج السيد رئيس الجمهورية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وأعاد البيان التأكيد على أن الانضمام إلى الائتلاف لا يعنى على الإطلاق تخلى الحزب عن برنامجه ولا عن احتفاظه بحقه فى التعبير عن مواقفه داخل البرلمان وخارجه بالطريقة التى يراها محققة لآمال الشعب المصرى العظيم، الذى يشرف الحزب بأن يحمل اسمه.

كما شمل البيان التأكيد على التزام الحزب وهيئته البرلمانية بتقديم الدعم والمساندة لما يحقق المصلحة الوطنية المصرية، ولا سيما منح الثقة للحكومة التى سيكلفها السيد الرئيس والموافقة على برنامجها، وعلى مشروعات القوانين التى من شأنها تحقيق التقدم والاستقرار، وقطع الطريق على المتربصين بمصر فى الداخل والخارج.

وأنهى المكتب السياسى للحزب بيانه بالتأكيد على ثقته فى قدرة نواب الحزب على تقديم نموذج يحتذى به فى الرقابة والتشريع، كى يكونوا جديرين بحمل لقب نواب الشعب، والتعبير عن آماله وطموحاته.