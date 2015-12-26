ميريام فارس تعلن موعد ولادتها وتعلن حصرياً لـ"سيدتي نت": سألد طفلي في لبنان

" 8 أشهر حمل.. لم يعد بامكاني الانتظار أكثر"، بهذه العبارة، علقت ميريام على صورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستقرام" ، للإعلان عن قرب موعد ولادتها، وفي الوقت نفسه ، للتعبير عن شوقها الكبير لمشاهدة طفلها الأول، الذي سيأتي إلى الحياة بعد نحو شهر تقريباً.

وكانت ميريام قد أعلنت في وقت سابق، عن إلغاء كل التزاماتها الفنية والتفرغ لولادتها وأمومتها، خلال الفترة المقبلة.

من ناحية اخرى، تحدثت بعض المعلومات، عن وجود خلافات بين ميريام وزوجها داني متري، حول البلد الذي يرغب كل منهما، أن يرى طفلهما النور فيه. فهناك من يقول إن ميريام تفضل أن تنجب طفلها في باريس، يخالفها زوجها داني الرأي، لأنه يفضل أن تتم الولادة في الولايات المتحدة الأميركية. ولكن ميريام صرحت حصرياً لـ"سيدتي نت" في حوار ينشر قريباً أن الولادة ستتم في لبنان.

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