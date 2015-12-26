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تيم حسن: أفكر بالزواج.. ولا خلاف مع نادين نجيم

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الأحد 27-12-2015 17:15

أعلن الممثل السوري تيم حسن نيّته الزواج مرة أخرى، مشيراً إلى أنه يفكر بالأمر بجدية بعد تجربة الطلاق التي مرّ بها مع مواطنته ديمة بياعة والتي أنجب منها طفلين.
حسن وصف الزواج بأنه “أمرٌ ضروري، لكن الموضوع له وقته ويحتاج إلى دراسة أعمق” على صعيدٍ آخر، نفى حسن خلافه مع الممثلة اللبنانية نادين نجيم أو مواطنه المخرج حاتم علي، متحدثاً عن نوعية النصوص التي يبحث عنها للحفاظ على النجاح الكبير الذي يتمتع به في الدراما، كما استبعد خوض تجربة تقديم البرامج التلفزيونية قريباً.

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سيدتي