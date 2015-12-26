وفاة معتمرة فور وصولها مطار القاهرة قبل السفر إلى جدة

توفيت معتمرة خارج صالات السفر بمطار القاهرة الدولى مساء اليوم السبت، وذلك قبل توجها إلى الطائرة للسفر إلى جدة على متن طائرة الخطوط المصرية، لأداء العمرة.

وكانت السيدة، قد وصلت مطار القاهرة وفور وصولها تعرضت لحالة إغماء بشكل مفاجئ وباستدعاء طبيب الحجر الصحى بمطار القاهرة، أشار إلى أنها قد توفت إثر هبوط حاد لها فى الدورة الدموية.

وخرج جثمان السيدة فى سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، بعد إبلاغ أهلها الذين كانوا فى انتظارها وصاحبوا الجثمان إلى المستشفى لتسلمه من هناك.

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