ضبط مخزن بداخله 460 ألف قطعة غيار سيارات مهربة جمركيا بإمبابة

تمكن رجال مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، اليوم، السبت، من إلقاء القبض على صاحب مخزن لحيازته 460 ألف قطعة غيار سيارات مهربة جمركيا فى إمبابة وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين مفادها قيام صاحب شركة لقطع غيار السيارات، والتابع له مخزن غير مرخص لقطع غيار السيارات كائن بدائرة مركز شرطة إمبابة، يقوم بتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المهربة جمركياً مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة ولصق شهادات بيانات على المنتج النهائى مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات العالمية وأنها ذات منشأ أجنبى على خلاف الحقيقة، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط المدير المسئول و280 ألف قطعة غير سيارات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية "منتج نهائى"، 180 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة تحت التعبئة، 2 شبلونة، 170 ألف استيكر وعلامة مائية و70 ألف كرتونة فارغة مدون عليهم علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات العالمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.