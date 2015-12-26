أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مخزن بداخله 460 ألف قطعة غيار سيارات مهربة جمركيا بإمبابة

Google+ Print
ضبط مخزن بداخله 460 ألف قطعة غيار سيارات مهربة جمركيا بإمبابة ضبط مخزن بداخله 460 ألف قطعة غيار سيارات مهربة جمركيا بإمبابة
تمكن رجال مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة، اليوم، السبت، من إلقاء القبض على صاحب مخزن لحيازته 460 ألف قطعة غيار سيارات مهربة جمركيا فى إمبابة وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين مفادها قيام صاحب شركة لقطع غيار السيارات، والتابع له مخزن غير مرخص لقطع غيار السيارات كائن بدائرة مركز شرطة إمبابة، يقوم بتجميع كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المهربة جمركياً مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة ولصق شهادات بيانات على المنتج النهائى مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات العالمية وأنها ذات منشأ أجنبى على خلاف الحقيقة، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبط المدير المسئول و280 ألف قطعة غير سيارات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية "منتج نهائى"، 180 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة ومقلدة تحت التعبئة، 2 شبلونة، 170 ألف استيكر وعلامة مائية و70 ألف كرتونة فارغة مدون عليهم علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات العالمية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد