مباحث البحيرة تضبط أخطر تشكيل عصابى بالأسلحة الآلية لسرقة السيارات

تمكن، قبل قليل، ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة اليوم، من ضبط أخطر تشكيل عصابى مسلح بالأسلحة الآلية لسرقة السيارات بصحراوى البحيرة، وإعادتها لمالكيها بأسلوب "الحلوان".

وترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم غرب النوبارية مفادها قيام كل من "مدحت.أ.ش" عاطل مقيم زاوية صقر أبو المطامير، و"أحمد.ع.ع" مقيم أبو المطامير، و"ناجى.ك.ص"، و"عبد العاطى.ق.ف"، و"شعبان.ش.ش" مقيم وادى النطرون (هارب)، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، يتزعمه الأول، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالطرق العامة وإعادتها لمالكيها بأسلوب "الحلوان"، متخذين من مدينة غرب النوبارية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى الآثم.

ونظرا لما اتسمت به الحوادث من خطورة إجرامية تمثلت فى التعدى على المال والنفس بالطرق الرئيسية والفرعية، فقد وجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى، وتم وضع خطة بحث وتحرى شاملة بالاشتراك وضباط فرع الأمن العام بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإثر توافر معلومات مسبقة قامت اليوم عدة مأموريات إلى أماكن ترددهم، وكذا إعداد عدة أكمنة متحركة فى تلك الأماكن لضبطهم حال مزاولة نشاطهم الإجرامى الآثم، أسفرت حملة مكبرة، قادها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وشارك فيها العميد ياسر أبو العز رئيس فرع البحث الجنائى، والعقيد مدحت العزب وكيل الفرع، والرائد أحمد الأصولى رئيس مباحث النوبارية عن ضبط جميع المتهمين عدا الأخير، وبحوزتهم بندقيتان آليتان وبندقية خرطوش وكمية كبيرة من الطلقات، والسيارة رقم (س.ب.ى 4923) ملاكى ماركة فرنا فضى اللون ملك الأول.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه المعلومات والتحريات اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة سيارات وإطلاق نيران، وقيامهم بتقسيم متحصلات جرائمهم وإنفاقها على مستلزماتهم الخاصة، وأرشدوا عن سيارة ماركة ميتسوبيشى لانسر، ميكروباص سوزوكى جار فحصهما، ومبلغ مالى 14500 ألف جنيه والتى قاموا بشرائها من متحصلات جرائمهم، وبعرض المتهمين على المجنى عليهم تعرفوا عليهم، وجار تحرير محضر بالواقعة.