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للراغبين فى زيادة الوزن.. الحل فى سد الحنك والحلبة

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للراغبين فى زيادة الوزن.. الحل فى سد الحنك والحلبة للراغبين فى زيادة الوزن.. الحل فى سد الحنك والحلبة
يعانى الكثيرون من نقصان الوزن الطبيعى للجسم، ما يتسبب فى كثرة تعرضهم للإصابة بالأمراض والضعف الشديد، ونجد هؤلاء الأشخاص يسعون لإتباع العديد من الحيل لزيادة أوزانهم والوصول للوزن المثالى.

أسباب نقص الوزن


>فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لنقصان الوزن الطبيعى، منها العامل الوراثى، والإصابة بالسرطان والسكر ومشاكل فى الكبد، وحدوث نقصان فى قوة الجهاز المناعى للجسم.

أسباب الرغبة فى زيادة الوزن


>ويتابع: "أن نقصان الوزن يتسبب فى الشعور بالإحراج، ويصل الأمر إلى الانطواء وعدم الرغبة فى الاختلاط والتعامل مع الناس، والتوتر والعصبية، ويسعى أصحاب هذه المشكلة فى التخلص منها عن طرق الإسراف فى تناول كميات الطعام وهذا يعد خطأ كبيرا يدفعون ثمنه من صحتهم.

نصائح لزيادة الوزن


>ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح التى تساهم فى زيادة الوزن، ومنها:
>1- مشروب الحلبة من أهم المشروبات التى تزيد الوزن بالشكل المطلوب، ولذا عليك تناول فنجانين منه يوميًا مضاف إليه ملعقتان من العسل الأبيض.

2- "سد الحنك" من الحلويات المتعارف عليها قديمًا، وهى من أهم الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، والتى ينصح بها لراغبى زيادة الوزن لأنها تحتوى على الدقيق والسمن والسكر أو العسل "حسب الرغبة".

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