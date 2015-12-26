محافظ الفيوم يفتتح النصب التذكارى لشهداء الجيش والشرطة بقرية بيهمو

افتتح المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، النصب التذكارى لشهداء الجيش والشرطة بقرية بيهمو بمركز سنورس، بحضور اللواء ناصر العبد مدير الأمن، واللواء محمد حسن حموده السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونائبا دائرة سنورس المهندس ممدوح الحسينى ومنجود الهوارى، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى قرية بيهمو والقرى المجاورة.

وأعرب المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، عن سعادته لهذا الحدث، وأوضح أنه يعبر عن وفاء أهالى قرية بيهمو نحو أبناءهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، قائلاً: "نفتتح اليوم النصب التذكارى الذى يُعد تكريمًا وتعظيمًا لشهداء الجيش والشرطة لدورهم البطولى وتضحياتهم بكل غال ونفيس من أجل أمن الوطن واستقراره".

وقَدَّمَ محافظ الفيوم خالص الشكر والتقدير لكل من شارك فى هذا الحدث، وقال: "نرسل اليوم إلى العالم أجمع رسالة بأن مصر تضم 90 مليون شهيد مستعدون للتضحية بأرواحهم فى سبيل رفعة الوطن واستقراراه" مشيدًا بالدور البطولى الذى يقدمه رجال الشرطة المصرية والقوات المسلحة البواسل، من أجل حماية أمن الوطن داخليًا وخارجيًا، إذ يواصلون العمل ليل نهار، ويهبون أرواحهم فداءً للوطن".

وفى نهاية الاحتفال، كَرَّمَ محافظ الفيوم ومرافقوه أسر الشهداء، ومنحهم شهادات التقدير، تكريمًا لدورهم البطولى، مشددًا على أن أسماءهم ستظل محفورة فى قلوب الجميع.