الشرطة الإسرائيلية تفرق متظاهرين طالبوا بتسليم جثامين قتلى فلسطينيين

استخدمت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت والرصاص المطاطى اليوم السبت لتفريق عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا لمطالبة إسرائيل بتسليم جثامين فلسطينيين قتلوا فى هجمات أو اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية.

تشابكت أيدى المتظاهرين لتشكيل سلسلة بشرية حول أجزاء من جدران البلدة القديمة بالقدس، فى تعبير عن التضامن.

تحتجز السلطات الإسرائيلية جثامين عدد من الفلسطينيين، وترفض تسليمها لذويهم لاعتبارات أمنية، ويعتبر الفلسطينيون الضحايا شهداء كانوا يقاتلون ضد السيطرة الإسرائيلية.

ومنذ اندلاع العنف فى سبتمبر الماضى حول الحرم القدسي، قتل عشرون إسرائيليا فى هجمات شنها فلسطينيون، وقتل ما لا يقل عن 127 فلسطينيا فى هجمات أو اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

وفى وقت سابق اليوم السبت، احتشد آلاف المشيعين فى رام الله ومدينة غزة لتشيع جثمانى فلسطينيين اثنين، فيما فضلت إسرائيل تسليم الجثامين بأعداد صغيرة تفاديا لوقوع تجمعات كبرى.