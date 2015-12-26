رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال لا يترك عاما إلا بمزيد من التصعيد والقتل

>أكد رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله أن الاحتلال لا يترك عاما إلا بمزيد من التصعيد والقتل والتدمير ومصادرة الأراضى والممتلكات ، مشيرا إلى أنه فى المقابل يواصل شهداؤنا الأبرار وأسرانا البواسل وجرحانا تضحياتهم لتحقيق أهدافنا الوطنية فى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة.

وقال الحمد الله - فى تصريح له اليوم - إنه منذ حوالى سبعة عقود والاحتلال الإسرائيلى لا يترك عاما إلا بمزيد من التصعيد وبمزيد من القتل والتدمير والمصادرة ، وكما فى كل عام يواصل شهداؤنا الأبرار وأسرانا البواسل وجرحانا تضحياتهم.

وأكد أن الوفاء لتضحيات الشهداء والأسرى يحتم علينا حماية وطننا بالوحدة والعلم والبناء وتعزيز الصمود حتى الخلاص التام من الاحتلال الإسرائيلى ومن جدرانه واستيطانه.