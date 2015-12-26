سلطات المطار تضبط طرد شخصى قادم من الإمارات به نظارات شمس بكاميرات تجسس

تمكنت سلطات جمارك الصادر بقرية البضائع فى مطار القاهرة الدولى اليوم السبت من ضبط 10 نظارات شمس مزودة بكاميرات تجسس أثناء عمليات الكشف على طرد شخصى وارد من الإمارات.

أفاد مصدر بقرية البضائع بأنه أثناء إنهاء إجراءات طرد شخصى وارد من الإمارات يحتوى على عدد 10 نظارات شمس، وتبين من خلال التدقيق احتوائها على كاميرا تصوير صوت وصورة عالية الجوده بكل منها.

وعلى الفور تم عرض المضبوطات على عبد المنعم عليوة، مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية، والذين وجها بحجز الطرد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحبة كونها تعد من أجهزة التجسس المحظور دخولها للبلاد بقرار الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998.



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