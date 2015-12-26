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بالصور.. المطار يضبط أجهزة تجسس داخل طرود واردة من الصين وهولندا وسنغافورة

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بالصور.. المطار يضبط أجهزة تجسس داخل طرود واردة من الصين وهولندا وسنغافورة بالصور.. المطار يضبط أجهزة تجسس داخل طرود واردة من الصين وهولندا وسنغافورة
تمكنت سلطات جمرك طرود البريد بقرية البضائع فى مطار القاهرة اليوم السبت، من ضبط أجهزة تجسس بداخل طرود وارده من الصين وهولندا وسنغافورة.

وأفاد مصدر بقرية البضائع أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطرود البريدية الواردة تم ضبط ٨ ساعات مزودة بكاميرات دقيقة جدا وسماعة دقيقة جدا، وشماعة تغيير ملابس مزودين بكاميرات تجسس ومايك داخل 3 طرود وارده من الصين وهولندا وسنغافورة.

وعلى الفور، تم عرض المضبوطات على كامل الخولى مدير الجمرك، وعبد المنعم عليوة مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجمركيه، بقرية البضائع، حيث أمرا بتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الطرود.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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مصر 365