بالصور.. أمن القليوبية يشن حملة إزالة للأكشاك وإشغالات الطرق فى شبرا الخيمة

شن اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لإزالة كل صور إشغالات الطرق من أكشاك غير مرخصة وتندات ولافتات وباعة جائلين، والتى تسببت فى غلق الطرق والاعتداء على أرصفة الشوارع وعدم مراعاة حركة المرور.

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات والأكشاك بدون ترخيص والباعة الجائلين التى تتسبب فى عرقلة حركة السيارات والتكدس المرورى، وإعاقة حركة المواطنين فضلا عن ظهور الشوارع والميادين بصورة سيئة وغير لائقة بحى غرب شبرا الخيمة.

وتمكنت الحملة التى شارك فيها عدد كبير من رجال الأمن والقيادات الميدانية بحى غرب شبرا الخيمة وأعضاء إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية برئاسة المهندس محمد محمود ومحمد على مساعدى رئيس حى غرب وشريف سليمان مدير الإشغالات وعدد كبير من الأفراد والمعدات والسيارات الخاصة بحى غرب من إزالة عدد كبير من الإشغالات.

تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفات المضبوطة وجار اتخاذ اللازم حيال هذه المخالفات، حيث شملت الحملة مناطق محطة مترو شبرا الخيمة، وشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابى، والمنشية، ومنطقة المرور.

>



>