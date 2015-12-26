وكيل تعليم دمياط يلتقى مدراء عموم الديوان والإدارات التعليمية

عقد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وبحضور خالد عبد الحكم وكيل المديرية، اجتماعا بمدراء العموم بالديوان العام ومدراء الإدارات التعليمية بمدرسة فارسكور الثانوية بنات، بإدارة فارسكور التعليمية.

وبحث التداوى استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الأول والتى تبدأ يوم الاثنين 11 يناير القادم، على أن تبدأ امتحانات المستوى الرفيع بمدارس اللغات يوم 9 يناير المقبل.

وأوصى إبراهيم التداوى بضرورة التأكد من جاهزية كافة المدارس للامتحانات القادمة، وتجهيز الكنترولات الرئيسية للشهادات العامة.

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