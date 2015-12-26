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اشتباه فى إصابة طبيب بالدقهلية بالكورنا واحتجازه بمستشفى الصدر

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اشتباه فى إصابة طبيب بالدقهلية بالكورنا واحتجازه بمستشفى الصدر اشتباه فى إصابة طبيب بالدقهلية بالكورنا واحتجازه بمستشفى الصدر
حولت مستشفى ميت غمر المركزى طبيب تخدير إلى مستشفى الصدر بالمنصورة بعد الاشتباه بإصابته بالكورنا، حيث قررت مستشفى ميت غمر تحويل الدكتور "محمد ح ك" 35 سنة طبيب تخدير إلى مستشفى الصدر بالمنصورة، ووضعه بالعناية المركزة تحت الملاحظة بعد الاشتباه بإصابته بالكورنا.

يذكر أن الطبيب عائد من أداء مناسك العمرة بالأراضى منذ أربعة أيام وشعر بحالة من الإجهاد وارتفاع درجات الحرارة وظهور بعض علامات الإصابة بالكورنا ن وتم سحب عينة منه وإرسالها إلى المعامل المركزية بالقاهرة لبيان الحالة ، وعلى الجانب الآخر، رفعت مديرية الصحة بالدقهلية درجة الطوارئ بعد ارتفاع الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.
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مصر 365

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