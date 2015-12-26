وزير النقل يتصالح مع أهالى مخربى قطار السويس بعد تسديدهم تكلفة الإصلاح

قرر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، التصالح مع أهالى الطلبة مخربى قطار السويس، والتنازل عن الدعوى التى حررتها الوزارة ضدهم بعد تخريبهم للقطار، بعدما وافق على استئناف القطار لرحلته اليوم.

وقال أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى لوزارة النقل، إن الوزارة وافقت على التصالح مع أهالى الطلاب حرصًا على مستقبل أبنائهم، وذلك بعد سدادهم 31 ألف جنيه تكاليف إصلاح القطار، واطمئنانه على حصول الدولة على حقها.

وكان "الجيوشى" وافق على تشغيل قطار السويس - الإسماعيلية، اعتبارًا من اليوم السبت، بعد أن ألقت الشرطة القبض على الطلاب المخربين وأمرت النيابة بحبسهم 4 أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتحميلهم قيمة تكاليف إصلاح القطار.

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