"مياه الدقهلية" تسحب عينة من محطة تحلية "القباب" بعد شكاوى المواطنين

زارت لجنة فنية متخصصة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، اليوم السبت، محطة مياه قرية القباب الصغرى، التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية، للوقوف على مدى صلاحية استخدام المياه التى تنتجها المحطة، وذلك بعد كثرة شكاوى المواطنين من مياه المحطة وما تسببه من أمراض لهم.

وقال مختار إبراهيم، أحد أهالى القرية، إن اللجنة عاينت المحطة وأخذت عينات من مياه لتحليلها بالمعامل المركزية لديهم، مشيرا إلى أن قرار اللجنة المبدئى بعد معاينتهم للمحطة أكدوا على ضرورة تركيب "عداية" من خط المياه، الذى يأتى من محطة ميت بدر خميس من الناحية المقابلة للمحطة، وذلك لتآكل البئر الخاص بالمحطة وعدم تشغيل فلاتر المحطة بالقدرة الكافية.

فيما صرح مصدر ـ رفض ذكر اسمه ـ بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أن نتيجة تحليل المياه كانت غير مطابقة للمواصفات، وتحتوى على سالمونيلا المجارى، والدودة الكبدية.