محافظ المنيا الجديد: أباشر مهام عملى من مكتبى بدءا من الغد

قال اللواء طارق نصر، محافظ المنيا الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه سيصل إلى مكتبه غدا الأحد لمباشرة مهاهم عمله، وأن مكتبه سيكون مفتوحا للجميع.

وأدى نصر اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، لتولى منصب محافظ المنيا خلفاً للواء صلاح الدين زيادة والذين.

يذكر أن اللواء طارق نصر ابن قرية العزيزية مركز منيا القمح بالشرقية، تتدرج بالعمل فى وزارة الداخلية إلى أن وصل مؤخراً لدرجة مدير أمن أسيوط ثم مدير لأمن الجيزة قبل بلوغه سن المعاش.

اللواء أحمد ضيف صقر "حلال المشاكل"بالقاهرة محافظاً للغربية

>

بالأسماء.. 11 محافظا و5 نواب وزراء يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى

>

ننشر قائمة أسماء المحافظين الجدد قبل حلف اليمين الدستورية

>

مصادر: تعيين اللواء كمال الدالى محافظاً للجيزة خلفاً للدكتور خالد العادلى

>

>مصادر بالتنمية المحلية: تولى اللواء أحمد ضيف محافظا للغربية

>

>أنباء عن تولى اللواء السيد نصر منصب محافظ كفر الشيخ

>

>نائب عن الشرقية لـ"المحافظين الجدد": "اللى مش هيشتغل هيمشى"

>

>11 محافظا و5 نواب وزراء يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسى.. كمال الدالى محافظاً للجيزة.. وخالد سعيد للشرقية.. ومحمد عبد الظاهر للإسكندرية.. وعادل الغضبان لبورسعيد.. وحلمى الهياتمى للسويس

>