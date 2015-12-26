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مصرع 3 وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق سوهاج البحر الأحمر

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مصرع 3 وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق سوهاج البحر الأحمر مصرع 3 وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق سوهاج البحر الأحمر
لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون إثر انقلاب سيارة ملاكى كانت تقلهم على طريق "سوهاج – البحر الأحمر" دائرة قسم شرطة الكوثر بسوهاج منذ قليل .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة الكوثر يفيد بانقلاب سيارة على طريق "سوهاج - البحر الأحمر" دائرة قسم شرطة الكوثر، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث قسم الكوثر .

وبالفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد عزت رئيس مباحث الكوثر بانقلاب السيارة رقم 621 و ى ص ملاكى يستقلها 7 أشخاص من مدينة جرجا، نتج عن الحادث مصرع 3 وإصابة 4 آخرين.

وتبين أن السيارة انقلبت على جانب الطريق بسبب انفجار الإطار الأمامى، وتم نقل الجثث لمستشفى أخميم المركزى والمصابين لمستشفى سوهاج العام.

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مصر 365