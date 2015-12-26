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تحرير منطقة البوفراج شمال الرمادي

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تحرير منطقة البوفراج شمال الرمادي تحرير منطقة البوفراج شمال الرمادي
أكد المتحدث باسم قيادة شرطة الأنبار ياسر الدليمى مقتل 20 عنصرا من تنظيم (داعش) بينهم قادة كبار بعد معارك أدت الى تطهير منطقة البو فراج شمال الرمادي.

وقال الدليمى لوكالة الأنباء الالمانية(د. ب. أ)"قواتنا الأمنية باشرت بتمشيط منطقة البوفراج التى تم تحريرها وإزالة العبوات(الناسفة) عن الطرق والبيوت لفتح ممرات أمنه لتقدم القطعات الأخرى إلى داخل المنطقة الواقعة شمالى مركز محافظة الأنبار".

وأشار إلى أن" تنظيم داعش اصبح منهارا تماما بعد الضربات الموجعة التى يتعرض لها خلال هذه الأيام" مؤكدا أن القوات الأمنية الأخرى لم يتبق لها إلا القليل وإعلان تحرير المجمع الحكومى التابع لمحافظة الأنبار بعد تحرير منطقة الحوز والتقدم لمسافات لطرد التنظيم من ذلك المجمع".
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