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دار الفتوى اللبنانية تطالب الإعلام بعدم النيل من الرموز الدينية

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دار الفتوى اللبنانية تطالب الإعلام بعدم النيل من الرموز الدينية دار الفتوى اللبنانية تطالب الإعلام بعدم النيل من الرموز الدينية

طالبت دار الفتوى بلبنان كافة وسائل الإعلام وخاصة المرئية منها بمراعاة الشعائر الإسلامية الدينية وتوجيه برامجها إلى عدم تجاوز الحدود والأصول التى تحافظ على القيم الدينة والأخلاقية.

ونبهت دار الفتوى فى بيان لها اليوم إلى "خطورة ما تؤدى إليه هذه البرامج من انفلات السلم الأهلى وتهديد العيش المشترك واستفزاز مشاعر المسلمين بشكل ساخر".

وحذرت من "خطورة استخدام مفهوم الحرية الإعلامية للنيل من الرموز والقيم الدينية"، وطالبت الجهات القضائية المعنية بـ"ضرورة القيام بدورها فى ضبط هذا الواقع الإعلامى خاصة ما ظهر منه على بعض الشاشات فى الفترة الأخيرة".

يشار إلى أن مواطنين لبنانيين احتجوا أمس على ما وصفوه بالتهكم من قبل برنامج بإحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية على المولد النبوى الشريف.
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