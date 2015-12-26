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الحكومة العراقية: التزامنا بسلامة المدنيين يؤخر حسم معركة الرمادى

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الحكومة العراقية: التزامنا بسلامة المدنيين يؤخر حسم معركة الرمادى الحكومة العراقية: التزامنا بسلامة المدنيين يؤخر حسم معركة الرمادى
قال سعد الحديثى المتحدث باسم العراقية، إن التزامنا بسلامة المدنيين يؤخر حسم معركة الرمادى، وتحريرها من قبضة الإرهابيين.

ونفى المتحدث باسم الحكومة العراقية، فى تصريحات لـ"قناة سكاى نيوز"، وجود لقوات الحشد الشعبى فى العمليات الحالية بالرمادى، مهددًا بملاحقة كل من تعاون مع داعش فى الرمادى.

وكانت قوات الأمن العراقية قد أعلنت سيطرتها بالكامل على حى الضباط، ووصول آليات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب إلى تقاطع الحوز لتعزيز التقدم الذى وصلت إليه القوات الأمنية فى مدينة الرمادى، أمس الجمعة.

وتأتى هذه المعارك ضمن الخطة الحكومية التى يتبناها الجيش العراقى لاستعادة السيطرة على مدينة "الرمادى" من أيدى الإرهابيين.

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مصر 365

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