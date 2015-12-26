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إزالة منزل بميت غمر بعد تجمهر الأهالى اعتراضا منهم على تعدى المالك

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إزالة منزل بميت غمر بعد تجمهر الأهالى اعتراضا منهم على تعدى المالك إزالة منزل بميت غمر بعد تجمهر الأهالى اعتراضا منهم على تعدى المالك
أزالت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، منزل أقامه مواطن، متعديا على مدخل "عزبة هلال" الرئيسى، اليوم السبت، بعد تجمهر مئات الأهالى، احتجاجًا على قيام المواطن بالبناء على الطريق الرئيسى للعزبة.

وأمر المهندس عبد الرحمن الشهاوى، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بإزالة المبنى، وتحرير المحضر اللازم بالمخالفة. وقال "الشهاوي"، أن المواطن محمد.س، تعدى بالبناء على مدخل العزبة، وجرى إزالة البناء وتحرير المحاضر اللازمة ضده، واستدعاء قسم المساحة ليقوم بالفصل بين قطعة أرض المواطن والشارع الرئيس.

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