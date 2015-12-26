إحالة مدرس بالفيوم للشئون القانونية بسبب ضرب تلميذ بالخرطوم

عقد الدكتور السيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم، السبت، اللقاء الجماهيرى الأسبوعى بحضور قيادات المديرية ومديرى عموم الإدارات التعليمية.

وقرر وكيل الوزارة خلال اللقاء إحالة مدرس لغة إنجليزية إلى الشئون القانونية وتطبيق جزاء عليه بالخصم 3 أيام لقيامه بضرب أحد الطلاب بالخرطوم.

كما تقرر الاستجابة لمطلب معلمة لغة إنجليزية بمدرسة بقرية "قلمشاة" بنقلها من المدرسة إلى مدرسة قريبة من منزلها نظرا لظروف طفلها المعاق وتقرر نقلها إلى مدرسة المعصرة بإدارة أطسا.

واشتكى ولى أمر تلميذة فى الصف السادس الابتدائى من إساءة عامل المدرسة لأولاده وأصدر وكيل الوزارة قرارا بالتحقيق مع عامل المدرسة، ثم نقله من المدرسة، فى حالة التحقق من شكوى ولى الأمر.